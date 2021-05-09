Татьяна Тарасова рассказала о воевавших родственниках
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.
«С праздником, друзья! С Днем Победы! Бессмертный полк семьи Тарасовых. Мой папа, Анатолий Тарасов, участник войны. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» Моя мама, Нина Тарасова, занималась подготовкой лыжников, которые участвовали в генеральном сражении за столицу. Награждена медалью «За оборону Москвы».
Мой дядя — Константин Феклисов. Погиб в 18 лет. Моя свекровь — Рахиль Гершойг. Майор медицинской службы. Работала во фронтовом госпитале хирургом", — написала Тарасова в Instagram.
Сегодня, 9 мая 2021 года наступила 76-я годовщина победы над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне.
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