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Тутберидзе: «Дедушка, спасибо за мирное небо над головой»

16:21
Этери Тутберидзе опубликовала фото дедушки, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Фото Instagram
Этери Тутберидзе опубликовала фото дедушки, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Фото Instagram
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала фото дедушки, который принимал участие в Великой Отечественной войне. 

«Патвакан Мисакович Григорян. Летчик 224-й стрелковой дивизии.

Дедушка, спасибо за мирное небо над головой», – написала Тутберидзе в Instagram.

Сегодня, 9 мая 2021 года наступила 76-я годовщина победы над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне.  

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