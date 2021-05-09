Тутберидзе: «Дедушка, спасибо за мирное небо над головой»
16:21
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала фото дедушки, который принимал участие в Великой Отечественной войне.
«Патвакан Мисакович Григорян. Летчик 224-й стрелковой дивизии.
Дедушка, спасибо за мирное небо над головой», – написала Тутберидзе в Instagram.
Сегодня, 9 мая 2021 года наступила 76-я годовщина победы над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне.
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