Загитова поздравила подписчиков с Днем Победы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Помним и гордимся! С Днем Победы» — написала Загитова в сторис.

Сегодня, 9 мая 2021 года наступила 76-я годовщина победы над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне.

18-летняя Загитова не выступала на соревнованиях с финала серии «Гран-при» 2019 года. Фигуристка объявила о паузе в карьере в декабре 2019-го.