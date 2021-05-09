Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Загитова поздравила подписчиков с Днем Победы

18:35
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала у себя в Instagram поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Помним и гордимся! С Днем Победы» — написала Загитова в сторис.

Сегодня, 9 мая 2021 года наступила 76-я годовщина победы над нацистской Германией в Великой Отечественной Войне.

18-летняя Загитова не выступала на соревнованиях с финала серии «Гран-при» 2019 года. Фигуристка объявила о паузе в карьере в декабре 2019-го.

Читайте также

Кто будет первым вратарем сборной на чемпионате мира?
Радикалы в Одессе напали на женщину с георгиевской лентой
Дело завели на мужчину, ударившего школьницу ножом в живот
У Илона Маска есть синдром Аспергера или нет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд