Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала короткую программу Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.

Туктамышева получила 76,36 балла за программу с тройным акселем. Спортсменка заняла 3-е место, уступив Дарье Усачевой (78,41) и Анне Щербаковой (77,47).

«Сделала 3,5 аксель, ах ты умница! Лутц-тулуп — сделано. Она сделала абсолютно все элементы, вращение, подняла ногу — получит за нее, наверное, что-нибудь хорошее. Так вдохновенно каталась, я просто рада, счастлива прямо! Она показывает нам, что в этом возрасте — ведь она еще молодая девушка — можно кататься, прыгать 3,5 аксель, прыгать четверной. Я помню ее выступление на чемпионате России в 11 лет. Она одна такая, она в строю — и она не устала. Конечно, странно, что она недобирает, но это такая система судейства», — сказала в эфире «Первого канала» Тарасова.

Позднее, во время выступления Анны Щербаковой, Тарасова дополнила комментарий по поводу Елизаветы Туктамышевой:

«Вращения у Ани просто изумительные, но я все-таки не понимаю, как Туктамышева может стоять на третьем месте после короткой программы».