Тарасова: «Вяльбе — самый понимающий человек в своем деле»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе является самым понимающим человеком в своем деле.

«Вяльбе — самый понимающий человек в своем деле. Очень важно, что у нас на какой-то позиции стоит человек, для которого это его дело, и ничего с этим сделать нельзя, — цитирует ТАСС Тарасову. — А то у нас сейчас обычно назначают людей другой профессии, а здесь понятно, что Вяльбе там, где должна быть. И ни у кого нет вопросов, только радость».

54-летняя Вяльбе была переизбрана на пост главы ФЛГР. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира.

Федерацию лыжных гонок России она возглавляет с 2010 года, сейчас она идет на четвертый президентский срок. С 2020 года Вяльбе возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России.