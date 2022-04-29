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Сегодня, 12:24

Виктория Синицина показала фото в свой день рождения

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото AFP

Российская фигуристка Виктория Синицина в своем Telegram-канале опубликовала новый пост в честь своего дня рождения. Сегодня, 29 апреля, спортсменке исполнилось 27 лет.

«Не могу поверить, что этой крошке в зеркале уже 27 лет. Как это возможно! Я ощущаю себя где-то на 20. Но в то же время я осознаю, что прошла огромный путь и добилась того, о чем мечтала.

Но, уверена, у меня ничего бы не получилось, если бы не мое крутое окружение. Родные и близкие, вы самые лучшие. Родители у меня вообще мировые. Люблю вас бесконечно! Никита — мой самый главный мотиватор, опора, надежное плечо!» - написала Синицина.

Она также поблагодарила всех своих подписчиков в соцсети, отметив их важность для нее.

На Олимпиаде в Пекине, прошедшей в феврале 2022 года Синицина в паре с Никитой Кацалаповым выиграла серебро в танцах на льду.

Виктория Синицина
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