Тарасова: «Жаль, что Трусова в таком молодом возрасте думает только о деньгах»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала участие российской фигуристки Александры Трусовой в товарищеском матче по хоккею на открытии катка на «РЖД-Арене» в Москве.

«Это все делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Очень жаль! Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и мы хотели бы видеть ее катающуюся. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги» — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Тарасова также заявила, что сожалеет о том, что Трусова не хочет мирового признания и уже никогда не будет олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, чемпионкой Европы.

15 декабря Трусова сыграла за команду «Легенды хоккея» со своим отцом Вячеславом в хоккейном матче против легенд футбольного «Локомотива».

Послу матча 19-летняя спортсменка рассказала, почему в хоккей играть сложнее, чем выступать в фигурном катании. Также девушка сообщила, что иногда смотрит за игрой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.