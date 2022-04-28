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Сегодня, 08:59

Медведева оценила фото Валиевой с празднования дня рождения

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева выложила фотографию с вечеринки, посвященной ее 16-летию.

Спортсменка опубликовала у себя в соцсетях фото с друзьями.

«Просто спасибо. 16», — подписала пост Валиева.

Камила Валиева с друзьями на вечеринке в честь своего 16-летия. Фото Соцсети Камилы Валиевой
Камила Валиева с друзьями на вечеринке в честь своего 16-летия.
Соцсети Камилы Валиевой

В комментариях к публикации двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поставила эмодзи с изображением сердечка.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине (Китай) в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Камила Валиева
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