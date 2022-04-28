Медведева оценила фото Валиевой с празднования дня рождения
Российская фигуристка Камила Валиева выложила фотографию с вечеринки, посвященной ее 16-летию.
Спортсменка опубликовала у себя в соцсетях фото с друзьями.
«Просто спасибо. 16», — подписала пост Валиева.
Камила Валиева с друзьями на вечеринке в честь своего 16-летия.
Соцсети Камилы Валиевой
В комментариях к публикации двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поставила эмодзи с изображением сердечка.
Камила Валиева — олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине (Китай) в командных соревнованиях.
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