Тарасова жестко ответила на слова Баха — о Валиевой: «Пусть следит за своими детьми!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха, выразившего удивление в связи с поддержкой в России фигуристки Камилы Валиевой, отстраненной за допинг.

«Это не его дело. Пусть он следит за своими детьми, а за нами не надо! Мы любим своих детей. Камила — ребенок, которого мы очень любим», — сказала Тарасова «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.