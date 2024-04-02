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Сегодня, 15:03

Кадырова и Миронов пробуют кататься в паре

Алина Савинова
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Российский тренер по парному катанию Артур Минчук рассказал, что фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов вместе тренируются в группе Тамары Москвиной.

«Ясмина Кадырова и Илья Миронов пробуются в паре, пробуются недавно — пару недель. Пробуем составить новый дуэт на радость зрителям. Ничего конкретного пока нет, но вроде получается, смотрятся хорошо», — приводит ТАСС слова Минчука.

В феврале стало известно о том, что Кадырова и Валерий Колесов прекратили совместные выступления. Пара распалась из-за травмы партнера, позже Колесов завершил карьеру. В сезоне-2023/24 фигуристы стали бронзовыми призерами этапа «Гран-при России».

23-летний Миронов ранее выступал с Дианой Мухаметзяновой, вместе с которой занял второе место на юношеских Олимпийских играх-2020.

Источник: ТАСС
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