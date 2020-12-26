Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от женской произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.

Анна Щербакова выиграла чемпионат России в Челябинске. 16-летняя спортсменка в третий раз подряд стала сильнейшей фигуристкой страны. Второй стала дебютантка 14-летняя Камила Валиева, третьей — 16-летняя Александра Трусова.

— Сегодня был сумасшедший уровень. Очень рада за Аню, что она теперь трехкратная чемпионка, — сказала Тарасова «СЭ». — Три девочки катались просто уникально. Я не знаю, можно ли кататься лучше. Они были одновременно и атлетами, и балеринами, и гимнастками. Девочки преодолевали себя, болезни, ситуацию, в которой они находятся. Саше Трусовой было очень трудно кататься после того, как не сложилось вчера, но они доказали, что ни одну из них не сломить! Это очень здорово.

Я тоже рыдала после выступлений. Поздравляю всех, а больше всего Тутберидзе. Каждая девочка из лидирующей группы была бриллиантом. Аня пойдет и будет до последнего бороться, она подтверждает мои слова. Валиева тоже каталась потрясающе, Саша Трусова начала это фантастическое катание, она преподнесла настоящий восторг. Их было невозможно оценить, они бесценны!

(Сергей Федоров)