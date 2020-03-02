Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала фигуристку Аделину Сотникову, которая объявила о завершении карьеры.

Последним официальным стартом 23-летней фигуристки был чемпионат России 2015 года, на котором она заняла шестое место. После этого Сотникова меняла тренера, заявляла о скором возвращении на любительский лед, но выступала только в шоу.

— Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась.., — написала Тарасова в Instagram. — Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ.

Сотникова взяла пример с Загитовой. Она официально ушла из большого спорта