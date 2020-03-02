Татьяна Тарасова — о Сотниковой: «Ты прошла большой и красивый путь»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала фигуристку Аделину Сотникову, которая объявила о завершении карьеры.
Последним официальным стартом 23-летней фигуристки был чемпионат России 2015 года, на котором она заняла шестое место. После этого Сотникова меняла тренера, заявляла о скором возвращении на любительский лед, но выступала только в шоу.
— Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась.., — написала Тарасова в Instagram. — Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ.
Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась...Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ #аделинасотникова#завершениекарьеры#олимпийскаячемпионка#перваявистории
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