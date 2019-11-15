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Татьяна Тарасова: «Медведева — пример для всех, кто хочет заниматься фигурным катанием»

19:58
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Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева является примером для всех, кто хочет заниматься фигурным катанием. 19-летняя спортсменка занимает промежуточное первое место после короткой программы на этапе «Гран-при» в России.

— Все она сделала. Брайан (Орсер — Прим. «СЭ») так дышал до этого — ни на одном своем спортсмене он так не дышал. Мы хотим, чтобы Женя восстановила все, чтобы не боялась, не падала. Она — огромный пример для всех, кто хочет заниматься фигурным катанием долго и счастливо. Сейчас тяжелая работа. У нее прекрасная программа, зал дышит с ней в унисон. Такая тишина в зале — спасибо вам большое. Весь зал кричит: «Женя!» Знаете, такая народная любовь. Поздравляю ее и Брайана, для них это важно, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

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