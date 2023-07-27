Навка: «Если у Медведевой возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что с удовольствием посотрудничала бы с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Конечно, Евгения — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка, — сказала Навка ТАСС. — И, если у нее возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем. Команда Navka Show — это большая семья и настоящая команда. У нас регулярно появляются новые участники, звезды мирового фигурного катания, и я счастлива, что наша профессиональная семья продолжает расти».

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы.