Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

26 октября, 23:07

Тарасова жалеет, что Трусова не смогла найти в себе силы вернуться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Александры Трусовой, заявившей, что не считает предательством переход от одного тренера к другому.

«Нельзя сказать, что спортсмен, уходя от тренера, предает его. Но нельзя это и не сказать. С одной стороны, конечно, нельзя забывать многолетнюю работу, старания тренера сделать из спортсмена чемпиона. Но с другой стороны, все в мире меняют тренера, когда кто-то хочет что-то изменить в своей работе, — хотят поработать с другим специалистом, улучшить себя, делать другие программы и просто познакомиться с другой работой. Это очень обидно для тренера, который вел с самого начала, но если это происходит с нормальным человеческим разговором и благодарностями, то это нельзя назвать предательством. Но, к сожалению, это редкость. Я тоже принимала у себя спортсменов, которые уходили от своих тренеров. Это были и наши спортсмены, и итальянцы, и французы, и японцы с американцами. В мире присутствует такая практика», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Она также считает, что Этери Тутберидзе повела себя выдающимся образом, когда Трусова ушла от нее к Евгению Плющенко, а потом вернулась обратно.

«Она взяла ее без слов, это редкий случай. Я была в восхищении. Как можно было так с собой договориться, чтобы принять так беззвучно?! Это было действие большого, умного тренера. А девочка просто моталась. Мне кажется, Трусовой нужно было остаться у Тутберидзе. Очень жаль, что она не смогла найти в себе силы вернуться. Появилась из ниоткуда и пропала в никуда», — добавила Тарасова.

19-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-590390-tarasova-ochen-zhal-chto-trusova-ne-smogla-nayti-v-sebe-sily-vernutsya-poyavilas-iz-neotkuda-i-propala-v-nikuda
Фигурное катание
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
1
0
Читайте также
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров выложил видео из тренажерного зала: «Не могу без кача»

Коган: «Федерация работает над тем, чтобы были новые звездочки и звезды»
Новости
RSS RSS
Все новости