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Тарасова — о слушании по делу Валиевой: «От CAS ничего хорошего не жду»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о требовании фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) о восстановлении золотой медали чемпионата России-2021.

По сведениям источника, 17-летняя россиянка настаивает, что допинговое нарушение было непреднамеренным. Также она потребует не аннулировать ее результаты.

«Камила правильно делает, что требует восстановить ее золото чемпионата России. От CAS ничего хорошего не жду. Что я буду ждать от их решения? Я работаю каждый день. Я хотела бы, чтобы ее результаты были восстановлены. К сожалению, это зависит от них. Что я должна про них думать? На кой черт они мне сдались?» — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

15 сентября стало известно, что Валиева примет участие в заседании CAS по видеосвязи.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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