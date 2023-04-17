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Сегодня, 16:04

Тарасова считает, что Даниеляну не стоило отказываться выступать за Армению: «Он не сможет быть впереди русских мальчиков»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала отказ серебряного чемпиона Европы Артура Даниеляна выступать за сборную Армении.

«Я думаю, что Даниеляну надо было выступать за сборную Армении. Ему будет очень тяжело. Я считаю, что он не сможет быть впереди русских мальчиков. А там бы он выступал первым номером», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что Даниелян и гимнаст Артур Далалоян отклонили предложение о переходе в сборную Армении.

Фигурное катание
Артур Даниелян
Татьяна Тарасова
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