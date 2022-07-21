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Сегодня, 16:38

Тарасова призвала к возвращению российских спортсменов на международную арену

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям. Сколько можно? Надеемся, скоро наши ребята смогут выступать на международной арене. А то сейчас творится настоящий беспредел! Я очень переживаю за них. Сколько можно? Мы очень любим и поддерживаем наших спортсменов. Терпения, ребята», — сказала Тарасова «СЭ».

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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