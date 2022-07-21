Тарасова призвала к возвращению российских спортсменов на международную арену

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Пора возвращать наших ребят к международным соревнованиям. Сколько можно? Надеемся, скоро наши ребята смогут выступать на международной арене. А то сейчас творится настоящий беспредел! Я очень переживаю за них. Сколько можно? Мы очень любим и поддерживаем наших спортсменов. Терпения, ребята», — сказала Тарасова «СЭ».