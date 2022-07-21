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Сегодня, 16:38

Группа Тутберидзе с 25 июля будет проводить сборы на катке «Хрустальный»

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Группа фигуристов Этери Тутберидзе завершит предсезонный тренировочный сбор на базе в Новогорске в пятницу, информирует ТАСС.

С 25 июля спортсмены начнут проводить тренировки в ледовом дворце «Хрустальный».

1 июля Тутберидзе приступила к работе со своей группой фигуристов на льду Новогорска после перерыва, связанного с ее поездкой в США.

В ее группе тренируются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева, а также Дарья Усачева, Майя Хромых и другие фигуристы.

Источник: https://tass.ru/sport/15276933
Этери Тутберидзе
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