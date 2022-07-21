Группа Тутберидзе с 25 июля будет проводить сборы на катке «Хрустальный»

Группа фигуристов Этери Тутберидзе завершит предсезонный тренировочный сбор на базе в Новогорске в пятницу, информирует ТАСС.

С 25 июля спортсмены начнут проводить тренировки в ледовом дворце «Хрустальный».

1 июля Тутберидзе приступила к работе со своей группой фигуристов на льду Новогорска после перерыва, связанного с ее поездкой в США.

В ее группе тренируются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева, а также Дарья Усачева, Майя Хромых и другие фигуристы.