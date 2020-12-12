ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Тарасова пожелала Липницкой успеха в тренерской карьере

15:20
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала олимпийской чемпионке Юлии Липницкой счастливой тренерской жизни и выразила уверенность в том, что бывшая спортсменка будет работать хорошо.

Сегодня стало известно, что Липницкая вошла в тренерскую команду академии «Ангелы Плющенко».

— Я очень рада за Юлю, что она смогла пойти работать тренером. Уверена, что она будет работать хорошо. Желаю ей счастливой тренерской жизни, интересной и творческой, — цитирует ТАСС Тарасову. — Пока рано говорить о том, что именно она сможет передать своим ученикам, это будет видно со временем.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10241087

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