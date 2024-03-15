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15 марта, 18:26

Тарасова — о «Гран-при России» среди юниоров: «Феерическое зрелище! В мире ни у кого нет ничего подобного»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от финала «Гран-при России» среди юниоров.

«Это было феерическое зрелище! Никогда в жизни я не видела таких потрясающих соревнований и открытий. У нас такие юниоры! В мире ни у кого нет ничего подобного. С этим я нас и поздравляю», — сказала Тарасова «СЭ». 

Финал «Гран-при России» среди юниоров проходил с 13 по 15 марта в Сочи. В мужских одиночных соревнованиях победу одержал Лев Лазарев, а в женских — Алиса Двоеглазова.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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