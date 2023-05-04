Губерниев: «Мы наблюдаем феномен женского фигурного катания»

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о предпосылках высоких рейтингов трансляций фигурного катания на Первом канале в сезоне-2022/23.

«Фигурное катание, действительно, очень популярно, и особенно у женской аудитории. Милые и прекрасные дамы как раз и сотворили эту историю. Я не удивлен, это прекрасно. И мы говорим не про фигурное катание в целом, а именно про женское, которое сейчас является культовым. Что касается других видов — пар, мужчин, танцев — показатели значительно меньше. Мы наблюдаем феномен женского фигурного катания. Всплеск огромный, есть Загитова, Щербакова, другие звезды», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Ранее Metaratings.ru сообщал, что прокаты на «Гран-при России», чемпионате страны и коммерческих турнирах по фигурному катанию заняли первые 28 из 30 мест рейтинга.