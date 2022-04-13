Тарасова о смерти Воробьевой: «Мы с ней жили на летних сборах. Выдающаяся спортсменка и хорошая девочка!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на смерть чемпионки мира в парном катании Ирины Воробьевой.

«Она была выдающейся спортсменкой, была одной из первых у Тамары Николаевны Москвиной. Я очень хорошо ее помню, потому что много месяцев она была со мной на летних сборах, и мы там жили тогда. Девочка хорошая и спортсменка выдающаяся», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

О смерти Воробьевой сообщил официальный сайт Федерации фигурного катания России. Ей было 63 года.