Тарасова о смерти Воробьевой: «Мы с ней жили на летних сборах. Выдающаяся спортсменка и хорошая девочка!»
Тарасова отреагировала на смерть чемпионки мира Ирины Воробьевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на смерть чемпионки мира в парном катании Ирины Воробьевой.
«Она была выдающейся спортсменкой, была одной из первых у Тамары Николаевны Москвиной. Я очень хорошо ее помню, потому что много месяцев она была со мной на летних сборах, и мы там жили тогда. Девочка хорошая и спортсменка выдающаяся», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
О смерти Воробьевой сообщил официальный сайт Федерации фигурного катания России. Ей было 63 года.
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