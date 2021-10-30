Туктамышева призналась, что пока не думает об Олимпиаде

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после выступления с короткой программой на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере призналась, что для нее этот сезон является обычным. Она выступила чисто и получила за свой прокат 81,24 балла.

«Делаю ли я что-то особенное в этот Олимпийский сезон? Откатываю его как обычный сезон, пока не думаю об Олимпиаде. У меня длинная карьера, но я еще не показываю свои 100 процентов, это меня мотивирует на развитие. Я ничего не боюсь, мне очень интересно идти к новым целям.

Если бы кто-нибудь сказал мне, что я сегодня еще буду выступать на уровне, я бы не поверила. Так что я рада, что все так сложилось в жизни. Конкуренция с юными девочками позволяет мне становиться лучше", — сказала Туктамышева.