Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по состоянию здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по состоянию здоровья вынуждена пропустить чемпионат России в Челябинске, где она планировала работать комментатором. По ее словам, возможно, она сможет поработать удаленно.

Чемпионат России пройдет с 24 по 26 декабря, транслировать соревнования будет Первый канал.

«Здоровье пока не позволяет, поэтому я не поеду», — цитирует ТАСС Тарасову. — Возможно, я немного прокомментирую из дома, если мне все настроят.