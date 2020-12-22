ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по состоянию здоровья

Теги:

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по состоянию здоровья вынуждена пропустить чемпионат России в Челябинске, где она планировала работать комментатором. По ее словам, возможно, она сможет поработать удаленно.

Чемпионат России пройдет с 24 по 26 декабря, транслировать соревнования будет Первый канал.

«Здоровье пока не позволяет, поэтому я не поеду», — цитирует ТАСС Тарасову. — Возможно, я немного прокомментирую из дома, если мне все настроят.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10322561

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир