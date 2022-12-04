Алиев — о ЧР по прыжкам: «Формат утомляет, для одного дня это большая нагрузка»

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России по прыжкам.

«Сегодняшняя атмосфера сравнима с Новым годом, когда ты долго не виделся с родителям, долго не ощущал домашней атмосферы, а тут рядом болельщики, твоя команда. В целом это мероприятие напоминает огромный, большой праздник», — приводит Metaratings.ru слова Алиева.

Также он высказался о формате проведения мероприятия.

«Формат утомляет, но на фоне того, что публика так поддерживает, эти эмоции, овации... Это добавляет некий импульс. Вроде пришел после командного турнира и погасился, а потом смотришь на трибуны — и вновь окрыление происходит. Но для одного дня это большая нагрузка. Вроде немного мы попрыгали, но в плане эмоций тяжело», — добавил фигурист.

Соревнования проходили 4 декабря во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Алиев представлял команду Этери Тутберидзе, которая заняла второе место в командном турнире.