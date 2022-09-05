Москвина рассказала о признаниях в любви от Губерниева

Прославленный российский тренер Тамара Москвина в интервью «СЭ» рассказала о диалоге с телекомментатором Дмитрием Губерниевым и перспективах парного катания в условиях отстранения российских фигуристов.

— Мир парного катания без нас не загнется?

— Сейчас парное катание будет только в тех странах, где сильно развито фигурное катание в целом. США, Канада, Китай, даже Япония. Другой вариант — должны быть тренеры, которые хорошо разбираются в парах. Например, Германия. Все зависит от ISU. Нужна их финансовая поддержка для тех стран, где парное катание развито слабее, больше соревнований, популяризирующих моментов. Упор на риск новых, сложных элементов. Тот же тодес когда-то назывался «спиралью смерти».

Нужно, чтобы интересно рассказывали о спорте, искать новые подходы телевизионного репортажа — менее формально, более интригующе. На канале ISU все рассказывает Тед Бартон, а мало кто знает, что мы с ним разрабатывали новые правила парного катания после введения новой системы подсчета в начале 2000-х.

— У них Тед Бартон, а у нас кто? Губерниев? Как вам вариант пригласить его в фигурное катание?

— Я просто не смотрю биатлон, так что не могу дать профессиональную оценку. Но очень хорошо его знаю, улыбаемся друг другу при встрече. Он мне говорит: «Я вас люблю, Тамара Николаевна!» Я отвечаю: «Я вас тоже, Дмитрий!» На этом все заканчивается.