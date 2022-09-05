Москвина не согласилась, что молодежь поколения ЕГЭ стала глупее

Заслуженный тренер России Тамара Москвина, продолжающая работать с парами в Санкт-Петербурге, высказалась о российской молодежи.

— Вы видели много поколений спортсменов. Часто слышу — «молодежь пошла», «поколение ЕГЭ», «тесты только умеют решать, оглупели». Действительно так, есть отличия поколения ЕГЭ от предыдущих?

— Не могу согласиться. Мы сами тоже были молодым поколением — Белоусова/Протопопов, Овчинников, Бобрин. Все поколения разные. Но что молодежь стала хуже — нет, не могу сказать. В любое время есть достойная молодежь, есть исключения. В среднем тенденции остаются теми же. Молодежь хочет чего-то добиться, использует достижения науки и техники (показывает на смартфон), а мы должны идти с ними рука об руку.

— То есть запрещать смартфоны в школах не стоит?

— Я читала про эту инициативу, но... Когда такое правило введут, можно его и будет обсуждать. Да и на это есть специалисты.

— У Моруа было «Открытое письмо молодому человеку о науке жить». У вас есть советы молодому поколению, как стать культурным? Что читать, смотреть, слушать, в какие места ходить?

— Ух, вот это вы вопрос задали! Мы все это проходили в школе, потом в институте, и даже занимаясь спортом, ходили в театры, филармонию, обогащались. Разговаривали с людьми из мира искусства. Читали много литературы советской и зарубежной. Это формируется годами.

— Что последнее вы прочитали?

— Детектив Ю Несбе. Люблю детективы, в них можно самому проследить какие-то связи, подумать. Еще была книга про брата императора Николая II, выпущенная после его эмиграции. И про итальянского скульптора эпохи Возрождения.