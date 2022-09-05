Косторная госпитализирована для проведения операции

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила о госпитализации Алены Косторной.

«Она сегодня легла в больницу. Ждем, когда точно все скажут и назначат», — сказала Буянова «СЭ».

Ранее, 8 августа, Косторная рассказала, что ей предстоит операция из-за травмы бедра.

19-летняя фигуристка является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при сезона-2019/20, победительницей финала юниорского Гран-при 2018 года.