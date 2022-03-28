Навка о заявлении Пападакис: «Они уже боятся возвращения российских фигуристов на международную арену»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Габриэлы Пападакис.

Ранее французская фигуристка заявила, что на чемпионате мира без русских меньше напряжения.

«Это очень странное высказывание, я не очень понимаю, зачем она так сказала. Наверное, Габриэла говорила о конкуренции, которой у греческой пары на этих соревнованиях не было. Конечно, выступать на турнире без сильнейших гораздо спокойнее, никакого напряжения нет. Без наших фигуристов чемпионат мира сильно потерял в классе и зрелищности. Вчера закончился Кубок Первого канала, на котором всем прекрасно была видна вся сила и уровень нашей сборной. Я уверена на сто процентов, если бы наши ребята поехали на чемпионат мира во Францию, они забрали там весь пьедестал. Думаю, это понимают все. Понимают, осознают и уже боятся возращения российских фигуристов на международную арену», — сказала Навка «СЭ».

26 марта Пападакис в парсе с Гийом Сизероном стали чемпионами мира. Фигуристы показали лучший результат в обеих программах и в сумме набрали 229,82, побив мировые рекорды (в ритм-танце, произвольном танце и по сумме). За произвольный прокат они получили 137,09 балла. Прежний рекорд был установлен ими на этапе «Гран-при» в Японии в апреле 2019 года (136,58 балла). В сумме французы также превзошли собственное мировое достижение, установленное на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (226,98 балла).

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.