Таких танцев Медведевой вы еще не видели. Видео

В сети появилось видео зажигательных танцев двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и японского фигуриста Нобунари Ода.

Фигуристка продолжает гастроли по Японии, в рамках которых успела представить новый показательный номер, поставленный известным постановщиком Стефаном Ламбьелем под песню "Faith" японской поп-певицы Мэй Джей. Кроме того, японские фанаты, присутствовавшие на арене, утверждают в твиттере, что фигуристка пыталась зайти на четверной сальхов. Однако подтверждающие этот факт видео отсутствуют.

Вместе с Медведевой в шоу также принимают участие Елизавета Туктамышева, Алина Загитова, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.