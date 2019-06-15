Новый показательный номер Медведевой. Его поставил Ламбьель (видео)

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Fantasy on Ice в Японии представила новый показательный номер.
Программа поставлена бывшим швейцарским фигуристом Стефаном Ламбьелем под песню "Faith" японской поп-певицы Мэй Джей. Отметим, что постановка радикально отличается от задорной программы под песню "7 rings", за костюм к которой фигуристке досталась солидная порция критики в Интернете.
"Не сдавайтесь, в жизни всегда есть ответ на все, как только вы упадете, вы подниметесь. Просто слушайте свое сердце и скажите себе: "Я знаю, что могу это сделать. Я встану снова даже сквозь дождь в ночи и буду намного сильнее", – так переводятся некоторые строчки саундтрека к новой постановке фигуристки.
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