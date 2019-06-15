В Японии утверждают, что Медведева пыталась зайти на четверной сальхов

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Fantasy on Ice в Японии попыталась зайти на четверной сальхов, сообщают японские фанаты в твиттере, присутствующие на арене. Видео самого прыжка пока нет.

Ранее фигуристка рассказывала, что выучить четверной сальхов будет для нее самой главной целью в предстоящем сезоне.

Сейчас Евгения выступает в японских шоу вместе с другими известными фигуристами: россиянами Елизаветой Туктамышевой, Алиной Загитовой и Евгением Плющенко, испанцем Хавьером Фернандесом и японцем Юдзуру Ханю.