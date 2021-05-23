Сын Плющенко выиграл турнир Москомспорта в 1-м юношеском разряде

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выиграл на турнире Москомспорта в 1-м юношеском разряде.

«Добрый воскресный день. Поздравляем Александра Плющенко с победой по 1-му юношескому разряду на турнире МССУОР 4 Москомспорта «Скоро лето!» Молодец, Александр! Отличное выступление», - говорится в посте академии «Ангелы Плющенко» в Instagram.