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Сын Плющенко выиграл турнир Москомспорта в 1-м юношеском разряде

14:37
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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выиграл на турнире Москомспорта в 1-м юношеском разряде.

«Добрый воскресный день. Поздравляем Александра Плющенко с победой по 1-му юношескому разряду на турнире МССУОР 4 Москомспорта «Скоро лето!» Молодец, Александр! Отличное выступление», - говорится в посте академии «Ангелы Плющенко» в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @angelsofplushenko

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