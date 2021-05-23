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Туктамышева показала, как отрабатывает вращения на тренировке

13:37
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram показала видео с тренировки.

На нем фигуристка отрабатывает несколько вращений.

24-летняя Туктамышева в сезоне-2020/21 выиграла этап «Гран-при» в Москве и завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. 14 мая стало известно, что фигуристка попала в состав сборной России на следующий сезон.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/liza_tuktik/

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