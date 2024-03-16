Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

16 марта, 12:40

Домнина — о Костомарове: «Он просто умер, а потом передумал умирать»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Супруга олимпийского чемпионата Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала об общении с прессой.

«Пресса начала писать все самостоятельно. Единственное интервью я дала, когда несли какую-то чушь, но и там что-то было правдиво. Дальше Рома сам решил выйти в люди. До этого момента прошло достаточно много времени. Он боялся встречаться с друзьями, не хотел никого видеть в больнице. Переживал, как его увидят, что он уже другой, не такой, как раньше. Много было разных мыслей и переживаний.

В какой-то момент он сам посчитал нужным, что нужно выставить видео и фото в соцсетях. Вот это ему помогло открыться, потому что он понял, что его любят даже больше, чем раньше. Я восхищена им. Мне кажется, я заново влюбилась в него. Я узнала другого человека. У него есть нетерпеливость, ему надо все и сразу. Я ему говорила: «Дай себе время. Ты хочешь, чтобы у тебя все сразу зажило. Не бывает так. Просто дай себе время. Какие-то новые качества в нем меня восхитили. Из того, что я видела, он просто умер, а потом передумал умирать», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Сергей Жуков

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Домнина: «Как сказать детям о том, что у папы не будет ног и рук?»

Домнина — о восстановлении Костомарова: «Это путь на долгие годы, но я очень надеюсь, что мы сможем пройти его максимально быстро»
Новости
RSS RSS
Все новости