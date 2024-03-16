Домнина: «Как сказать детям о том, что у папы не будет ног и рук?»

Бронзовый призер Олимпийских игр, супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о разговоре с детьми после того, как ее муж попал в больницу.

«Для меня был очень сложным разговор с детьми. Когда ты должен детям все объяснить, иначе кто-то другой со стороны расскажет и еще больше напугает. Дети знали, что папа в больнице, что он в тяжелом состоянии, знали, что он дышать не может самостоятельно. У него там куча аппаратов, лекарств. Но любой мой разговор заканчивался так: «Папа у нас сильный, все будет хорошо. Мы его любим, передаем только положительные эмоции, мы не расстраиваемся и не плачем». Любая информация заканчивалась на позитивной ноте. Но как сказать детям о том, что у папы не будет ног и рук? Я сама не знаю, как им сказала. Я сейчас сижу и сама не верю в то, что говорю и в то, что происходит.

Этот разговор самый сложный в моей жизни. Как дети воспринимали это? По Илюше было видно, что он переживал. Слезы на глазах чуть-чуть стояли, но он сказал: «Мам, я не понял, как это возможно». Настя более взрослая, ей все сразу стало понятно. Безусловно были слезы, сопли, обнимашки. Даже этот сложный разговор я была вынуждена закончить на том, что папа у нас самый крутой. Главное, чтобы он жил», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В 2011 году у Костомарова и Домниной родилась дочь Анастасия, а в 2016 — сын Илья.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Сергей Жуков