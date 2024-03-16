Домнина — о восстановлении Костомарова: «Это путь на долгие годы, но я очень надеюсь, что мы сможем пройти его максимально быстро»

Супруга олимпийского чемпионата Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о пути восстановления мужа.

«Это огромный длинный путь. Спроси меня, как мы прожили этот год, наверное, это должен быть очень долгий рассказ. Но словами это описать очень сложно. Мы все безумно счастливы, что Роман с нами, что он продолжает бороться. Кому-то может показаться: он катается на коньках, на сноуборде, пошел, побежал. За всем этим стоит огромная работа над собой, и физическая, и моральная. Но если к физической работе он привык в силу своей профессии. То к моральной сложно привыкнуть, особенно за такой короткий период времени. Это путь на долгие годы, но я очень надеюсь, что мы сможем пройти его максимально быстро, насколько это возможно», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.