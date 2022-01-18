«Запала что ли на этого Милохина, а я думал, ты приличная девочка». Что пишут Загитовой после вечеринки с тиктокером
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новое фото в Instagram. Снимок сделан на праздновании дня рождения участников известного тикток-хауса.
Загитова была одета в блузку, кожаную куртку и мини-юбку.
Подписчики оставили множество комментариев, в которых отметили работоспособность фигуристки и ее красоту, а также поддержали ее желание отдохнуть. Также не обошлось без комментариев в адрес тиктокера Дани Милохина и едких замечаний.
Комментарии
palatkinavaleriia: «Кто хорошо трудится, тот хорошо отдыхает».
oreo_plt_and: «Правильно, отдыхать и веселиться тоже нужно! Когда, если не сейчас».
nataiva1975: «Алина, здорово, что удается потусить! Живи полной жизнью!»
rachmanovaelena: «Когда же отрываться, как не в 19 лет. Молодец, правильно делаешь».
mokkoty: «Ваши новые кумиры, Алина?»
d_erevni: «Алина по наклонной пошла».
brown_inc.01: «Запала чтоли на этого Милохина, а я думал ты приличная девочка».
alexander_burdin_ph: «И опять этот ущерб Милохин».
evgeniialiubimaia73: «Как же так!!! Наша скромная, чистая Алина общается с фриками и клоунами!»