Столбова ответила на обвинения Дюамель: «Я бы тебя послала, но ты и так оттуда»

Российская фигуристка Ксения Столбова прокомментировала обвинения в свой адрес со стороны канадки Меган Дюамель.

«Уверена, что это сообщение дойдет до тебя, и ты сама или кто?то тебе его переведет. Поэтому позволь тебя спросить. Это все, что тебе удалось придумать? Я бы тебе послала, но вижу, ты и так оттуда», — написала Столбова в социальной сети.

37-летняя канадка поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил российских спортсменов в употреблении допинга. Также она обратила внимание на странное поведение пары Столбовой и ее партнера Федора Климова, которые во время соревнований уходили со своим врачом.

На Олимпиаде в Сочи Столбова и Климов завоевали золото в командном турнире и стали серебряными призерами в парном катании, уступив лишь другой российской паре — Татьяна Волосожар и Максим Траньков.