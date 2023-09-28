ВАДА продолжает настаивать на 4-летней дисквалификации Валиевой

ВАДА настаивает на четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена «нет вины или халатности», был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса, мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, включая ее результаты во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — цитирует ТАСС пресс-служба ВАДА.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне. Свои показания на них дали РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU), ВАДА, Валиева и эксперты. В итоге было принято решение подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон и перенести слушания на 9 и 10 ноября.

После командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

МОК объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира отложил до полного окончания расследования дела.