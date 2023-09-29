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Допинг

Сегодня, 21:59

Чжоу обвинил все стороны процесса по делу фигуристки Валиевой в поддержке России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Винсент Чжоу.
Фото Global Look Press

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), РУСАДА и Спортивный арбитражный суд (CAS) поддерживают Россию.

«РУСАДА более десяти лет способствовало применению допинга в стране, а МОК неоднократно отказывался привлекать Россию к ответственности. ВАДА восстановило РУСАДА в 2018 году, несмотря на отказ РУСАДА предоставить данные о масштабах применения допинга в России. А CAS неоднократно вставал на сторону России. Кто из этого множества актеров представляет интересы меня и моих товарищей по команде и, более того, интересы более широкого спортивного сообщества?» — приводит слова Чжоу RT со ссылкой на CNN.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней фигуристки. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября. В CAS заявили, что необходимо подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон.

Также сообщалось, что ВАДА настаивает на четырехлетней дисквалификации Валиевой и дисквалификации результатов спортсменки с даты сбора пробы, 25 декабря 2021 года. Организация намерена аннулировать результаты спортсменки на Олимпиаде-2022 в Пекине, где Валиева помогла сборной России одержать победу в командном турнире.

В CAS заявили, что сроки объявления решения по делу фигуристки пока невозможно назвать.

Камила Валиева. В «деле Валиевой» вскрылись новые факты. Суд не успел их переварить
Источник: RT
Фигурное катание
Винсент Чжоу
Камила Валиева
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