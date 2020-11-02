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Степанова и Букин не выступят на этапе Кубка России в Казани из-за ОРВИ у тренера

2 ноября 2020, 23:27
Александра Степанова и Иван Букин. Фото ФФККР
Александра Степанова и Иван Букин. Фото ФФККР
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Четырехкратные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не примут участия в четвертом этапе Кубка России, который пройдет в Казани, сообщает пресс-служба ФФККР. Также с соревнований снялись Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Причиной неучастия стало то, что один из тренеров спортсменов заболел ОРВИ, и все фигуристы группы вынуждены были уйти на карантин.

Софья Шевченко и Игорь Еременко участвовали в первом этапе Кубка России в Сызрани, где стали бронзовыми призерами.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5202-aleksandra-stepanova-ivan-bukin-i-sof-ya-shevchenko-igor-eremenko-ne-vystupyat-v-kazani.html

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