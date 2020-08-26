Стало известно, какой будет произвольная программа Михаила Коляды

В новом сезоне 25-летний фигурист Михаил Коляда будет выступать в произвольной программе под музыку из британского фильма The White Crow («Белый Ворон») о Рудольфе Нуреева. Об этом «СЭ» рассказал постановщик программы Илья Авербух.

— Примерно 10 дней назад я был в Петербурге, и мы поставили Мише программу. Не получилось, правда, совпасть по времени с Алексеем Николаевичем Мишиным, он был на юниорских прокатах в Новогорске, но я поставил всю программу. Начали мы работать в Москве, на катке, где проходят съемки «Ледникового периода», затем я уже приехал в Петербург и доделал ее.

Михаил предстанет в совсем ином образе по сравнению с прошлыми. Музыку предложил сам Профессор (Алексей Мишин. — Прим. «СЭ»), она из кинофильма «Белый ворон» о Рудольфе Нурееве. Мише программа очень нравится. Мы увидим не того Мишу, которым мы привыкли его видеть. Основная идея воплощена в жизненном пути Нуреева — это стремление к мечте, своему главному танцу, своему солнцу, если угодно. С сохранением веры в себя. (Дмитрий Кузнецов)

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