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Сегодня, 13:31

Евгения Медведева отреагировала на новость о смерти Александра Горшкова

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выразила соболезнования близким президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова, который сегодня, 17 ноября, умер в возрасте 76 лет.

«Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать...» — написала Медведева в своих социальных сетях.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Александр Горшков (фигурное катание)
Евгения Медведева
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