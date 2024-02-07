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Допинг

7 февраля, 22:20

Спортивный юрист назвала экдистерон, найденный в допинг-пробе Валиевой, разрешенным препаратом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» мотивировочную часть решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В ее положительной допинг-пробе был обнаружен экдистерон, сообщает ТАСС. В решении CAS отмечается, что спортсменка не смогла вспомнить, принимала ли экдистерон.

«У нее нашли экдистерон. Он сейчас находится в списке мониторинга ВАДА. Вообще это был разрешенный препарат еще в 2021 году, когда была взята проба Валиевой. Очень многие спортсмены его принимают. Честно говоря, тут даже нечего комментировать. Спортсмен может употреблять разрешенные препараты. Запрещать принимать вообще все в мире невозможно. Сейчас спорт высших достижений требует различных форм фарм поддержки. Действительно, тяжело восстанавливаться после больших нагрузок», — сказала Анцелиович «СЭ».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Камила Валиева
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