Спортивный юрист назвала экдистерон, найденный в допинг-пробе Валиевой, разрешенным препаратом

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» мотивировочную часть решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В ее положительной допинг-пробе был обнаружен экдистерон, сообщает ТАСС. В решении CAS отмечается, что спортсменка не смогла вспомнить, принимала ли экдистерон.

«У нее нашли экдистерон. Он сейчас находится в списке мониторинга ВАДА. Вообще это был разрешенный препарат еще в 2021 году, когда была взята проба Валиевой. Очень многие спортсмены его принимают. Честно говоря, тут даже нечего комментировать. Спортсмен может употреблять разрешенные препараты. Запрещать принимать вообще все в мире невозможно. Сейчас спорт высших достижений требует различных форм фарм поддержки. Действительно, тяжело восстанавливаться после больших нагрузок», — сказала Анцелиович «СЭ».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.