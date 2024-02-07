Спортивный юрист объяснила, почему сторона Валиевой представила несколько версий по ходу суда

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» мотивировочную часть решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«На самом деле у нас тоже иногда были дела, где мы представляли несколько позиций. Да, арбитры это не очень любят, но, во-первых, спортсмен должен доказывать на уровне баланса вероятности. То есть он не должен показать со стопроцентной вероятностью, что было только так, а не иначе. Все же это 50 процентов плюс один, что его версия имела место быть», — сказала Анцелиович «СЭ».

Юрист также назвала фактор, который играл в пользу Валиевой.

«Но тут в пользу Камилы играет еще то, что она была защищенным лицом, и соотвественно у нее не было необходимости показывать, как это попало в ее организм, чтобы доказать незначительную вину или халатность. Ведь ребенок не всегда может осознавать, понимать, как в организм это попало. Поэтому внедрили это положение в кодекс. Наверное, они исходили из того, что Камила могла не осознавать, поэтому предложили три версии. Я не совсем удивлена такой тактике», — добавила Анцелиович.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.