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Допинг

7 февраля, 22:15

Спортивный юрист объяснила, почему сторона Валиевой представила несколько версий по ходу суда

Микеле Антонов
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» мотивировочную часть решения CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«На самом деле у нас тоже иногда были дела, где мы представляли несколько позиций. Да, арбитры это не очень любят, но, во-первых, спортсмен должен доказывать на уровне баланса вероятности. То есть он не должен показать со стопроцентной вероятностью, что было только так, а не иначе. Все же это 50 процентов плюс один, что его версия имела место быть», — сказала Анцелиович «СЭ».

Камила Валиева. Валиева меняла версии по ходу суда. Что говорится в мотивировочной части решения CAS?

Юрист также назвала фактор, который играл в пользу Валиевой.

«Но тут в пользу Камилы играет еще то, что она была защищенным лицом, и соотвественно у нее не было необходимости показывать, как это попало в ее организм, чтобы доказать незначительную вину или халатность. Ведь ребенок не всегда может осознавать, понимать, как в организм это попало. Поэтому внедрили это положение в кодекс. Наверное, они исходили из того, что Камила могла не осознавать, поэтому предложили три версии. Я не совсем удивлена такой тактике», — добавила Анцелиович.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Камила Валиева
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