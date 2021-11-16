Медведева и Милохин ответили на вопросы о хейте

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин прокомментировали свой прокат на очередном этапе шоу «Ледниковый период».

«Я не переживаю насчет хейта, сразу удаляю сообщения и все. Или, если читаю, например, сообщение, что я девочка, то я же понимаю, что не девочка! Так что не обращаю внимания», — сказал Милохин.

«В моей жизни хейта стало меньше, но то, что все же вылезает, меня не задевает. Я поменяла свое мировоззрение, если вижу, что мне пишут неприятные вещи, то мой мозг это не воспринимает, что это написано мне. А если все-таки задевает, то либо блокирую, либо пролистываю», — сказала Медведева.

Новый выпуск «Ледникового периода» выйдет в субботу, 20 ноября, на Первом канале.