Сотникова объяснила, почему нужен возрастной ценз

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова в очередной колонке для «СЭ» объяснила, почему одобряет введение возрастного ценза в женском одиночном катании.

— После того, как в конце прошлого года норвежская федерация выступила с предложением повысить возрастной ценз в женском фигурном катании до 17 лет, развернулась жаркая дискуссия, — отметила Сотникова. — Кто-то одобряет, кто-то возражает, единого мнения ни у специалистов, ни у болельщиков нет.

Честно говоря, я тоже долго не могла определиться. Но села писать эту колонку, взвесила «за» и «против» и поняла — если бы решение зависело исключительно от меня, проголосовала бы за увеличение ценза. Объясню, почему.

Прежде всего, это позволит фигуристкам продлить карьеру. Не будет такого, что в 15-16 лет девочка мелькнула, выиграла Олимпиаду — и сразу закончила.

Другой плюс возрастного ценза — отпадет необходимость рано выводить девочек на пик формы. Возможно, все это немного замедлит технический прогресс, зато сохранит здоровье юных фигуристок, убережет от повышенного травматизма. А то сегодня в погоне за сверхсложными элементами некоторые тренеры просто «убивают» детей.

На мой взгляд, какие-то ограничения тут напрашиваются. Теперь я сама тренер и, конечно, хочу воспитывать чемпионов. Но всегда буду думать о здоровье спортсмена. А не о том, чтобы любой ценой научить его прыжкам в пять оборотов. Потому что цена может оказаться слишком высока. И ты нанесешь такой урон организму ученика, что исковеркаешь ему всю жизнь.

Разумеется, пересмотр возрастного ценза приведет к серьезной корректировке тренировочного процесса. Да и о пубертате забывать нельзя. Девочки растут, меняется и тело, и катание. То, что легко получается лет в 14-15, гораздо тяжелее делать в 19-20. Но это уже вопрос к тренерам. Которые должны все грамотно рассчитать. Чтобы фигуристки блистали не только в юниорах, но и на взрослом уровне.

Этот олимпийский цикл в любом случае пройдет в прежнем формате. А новые правила, если и вступят в силу, то после Пекина-2022. Говорят, объясняется реформа еще тем, что Европа и Америка устали от побед России в женском одиночном катании. Версия вполне правдоподобная.

Но если летом на конгрессе Международного союза конькобежцев и примут решение о введении ценза, глобально на расклад сил это никак не повлияет. Фигуристки из Японии, США, Канады к нам подтянутся, но навязать борьбу вряд ли сумеют. Наши девочки настолько сильны, что по-прежнему будут впереди всей планеты. И в 14, и в 17.

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»