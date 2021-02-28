Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова в очередной колонке для «СЭ» отметила, с какими психологическими трудностями сталкиваются фигуристы, которые рано заканчивают карьеру.

— Ранний уход из спорта — всегда стресс и страшный удар по психологии, — написала Сотникова. — Ты говоришь себе: «Я не справилась, я не смогла, я не такой гений фигурного катания, как казалось еще недавно...»

Я ведь сама через это прошла. Когда из-за проблем со здоровьем осознала, что в профессиональный спорт не вернусь, с ужасом подумала: «Все, жизнь закончилась!» Особенно грустно было от того, что больше никогда не испытаю эмоций, которые дарит участие в официальных соревнованиях. Да, есть ледовые шоу, но с точки зрения драйва они несопоставимы с чемпионатом мира, Европы, финалом «Гран-при» и уж тем более Олимпиадой.

В то же время перед глазами пример Лизы Туктамышевой, которая упорно идет к своей мечте, даже в 24 оставаясь одной из сильнейших фигуристок планеты. Сколько трудностей было в карьере! Но Лиза не сдавалась, благодаря характеру и правильному восприятию все преодолела. Я очень надеюсь, что с третьей попытки она наконец попадет на Олимпийские игры. Лиза заслужила это как никто.

Впрочем, здесь нужно учитывать один момент. И Лиза, и Каролина Костнер, тоже выступавшая много-много лет, — Олимпиаду не выигрывали. А значит, не испытывали колоссального давления, на которое обречен олимпийский чемпион.

Возьмем Женю Плющенко. Пока он чувствовал, что в мире ему нет равных, продолжал кататься. Когда же появился Юдзуру Ханю, другие ребята со сложнейшим набором элементов, Женя увидел, что уже не справляется. И объявил об уходе.

Я его понимаю. Тот, кто привык быть первым, никогда не смирится со вторыми-третьими ролями. Вы даже не представляете, насколько больно осознавать, что вчера ты был лучшим во вселенной, а сегодня — полное говно. Вот почему в женском одиночном катании, где со стороны юниоров бешеная конкуренция, олимпийские чемпионки так быстро завершают карьеру.

Колонка Аделины Сотниковой в «СЭ»